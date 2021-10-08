***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00723332Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.356 % 0,00684666Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.509,14 % 0,14226018Fon Yönetim Ücreti594.016,03 % 0,93366073Hisse Senedi Komisyonu3.293,39 % 0,00517647Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu900,9 % 0,00141601Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.427,6 % 0,00381565Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu226.829,16 % 0,35652486Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00175583Türev Araçlar Komisyonu13.842,22 % 0,02175688Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.356,29 % 0,12315861TOPLAM GİDERLER1.020.249,83 % 1,60360522DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ63.622.256,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968574BIST