***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00041556Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti26.620 % 0,00240375Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri850.297,17 % 0,07678084Fon Yönetim Ücreti16.567.671,18 % 1,49604131Hisse Senedi Komisyonu854.324,63 % 0,07714451Tahvil Bono Komisyonu1.539,73 % 0,00013904Gecelik Ters Repo Komisyonu93.044,7 % 0,00840183Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.138,07 % 0,00019307Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu302.620,16 % 0,02732625Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00010087Türev Araçlar Komisyonu1.719.953,15 % 0,15530976Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler314.785,81 % 0,02842479TOPLAM GİDERLER20.738.713,7 % 1,87268156DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.107.434.073,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968575BIST