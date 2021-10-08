***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TPF FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00952747Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.598 % 0,00951919Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.195,04 % 0,08321539Fon Yönetim Ücreti450.980,55 % 0,9336605Hisse Senedi Komisyonu35.964,67 % 0,0744573Tahvil Bono Komisyonu4.411,85 % 0,00913381Gecelik Ters Repo Komisyonu6.255,9 % 0,01295153Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.002,91 % 0,00621689Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00231272Türev Araçlar Komisyonu52.633,45 % 0,1089665Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.284,33 % 0,02543213TOPLAM GİDERLER616.045,8 % 1,27539343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.302.412,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968577BIST