***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2021 13:08
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
2021 3. DÖNEM TCI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602 % 0,00077576
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
16.038 % 0,00270354
Alınan Kredi Faizleri
828.059,84 % 0,13958671
Saklama Ücretleri
408.833,41 % 0,06891738
Fon Yönetim Ücreti
13.312.283,77 % 2,24406237
Hisse Senedi Komisyonu
4.072.509,87 % 0,68650626
Tahvil Bono Komisyonu
63.052,41 % 0,0106288
Gecelik Ters Repo Komisyonu
285.585,3 % 0,04814134
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
11.014,84 % 0,00185678
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00018831
Türev Araçlar Komisyonu
5.736.765,43 % 0,96705116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.396.986,67 % 0,23549117
TOPLAM GİDERLER
26.136.848,64 % 4,40590958
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
593.222.538,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968579
BIST