***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TCI FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00077576Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti16.038 % 0,00270354Alınan Kredi Faizleri828.059,84 % 0,13958671Saklama Ücretleri408.833,41 % 0,06891738Fon Yönetim Ücreti13.312.283,77 % 2,24406237Hisse Senedi Komisyonu4.072.509,87 % 0,68650626Tahvil Bono Komisyonu63.052,41 % 0,0106288Gecelik Ters Repo Komisyonu285.585,3 % 0,04814134Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.014,84 % 0,00185678Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00018831Türev Araçlar Komisyonu5.736.765,43 % 0,96705116Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.396.986,67 % 0,23549117TOPLAM GİDERLER26.136.848,64 % 4,40590958DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ593.222.538,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968579BIST