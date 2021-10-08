***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TTV FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00266907Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.210 % 0,00070178Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.823,19 % 0,0654352Fon Yönetim Ücreti3.224.337,9 % 1,87005159Hisse Senedi Komisyonu993.654,63 % 0,57629984Tahvil Bono Komisyonu48.928,47 % 0,02837754Gecelik Ters Repo Komisyonu50.941,8 % 0,02954523Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.329,92 % 0,00251127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0006479Türev Araçlar Komisyonu1.028.526,24 % 0,59652468Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler82.157,52 % 0,04764972TOPLAM GİDERLER5.552.628,77 % 3,22041379DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.419.730,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968601BIST