***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TTL FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602 % 0,00193223Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.210 % 0,00050804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri180.230,85 % 0,07567305Fon Yönetim Ücreti1.158.016,89 % 0,48621346Hisse Senedi Komisyonu111.419,74 % 0,04678151Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.001,11 % 0,01007728Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.478,17 % 0,0010405Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu24.341,21 % 0,01022008Vergiler ve Diğer Harcamalar2.267,1 % 0,00095188Türev Araçlar Komisyonu122.183,93 % 0,05130104Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.884,43 % 0,02976206TOPLAM GİDERLER1.701.635,43 % 0,71446113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ238.170.469,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968602BIST