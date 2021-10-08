***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklama2021 3. DÖNEM TZP FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.400 % 0,0139854Alınan Kredi Faizleri1.925.147,58 % 3,63837385Saklama Ücretleri35.468,92 % 0,0670334Fon Yönetim Ücreti150.054,14 % 0,28359024Hisse Senedi Komisyonu809.665,19 % 1,53020199Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.847,6 % 0,00538173Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu588,45 % 0,00111212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar648,5 % 0,00122561Türev Araçlar Komisyonu941.304,19 % 1,77898909Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler310.148,88 % 0,5861564TOPLAM GİDERLER4.183.273,45 % 7,90604984DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.912.308,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968603BIST