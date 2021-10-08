***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM THG FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.732 % 0,01526695Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.592,13 % 0,05523539Fon Yönetim Ücreti570.340,7 % 0,99717842Hisse Senedi Komisyonu8.003,47 % 0,01399319Tahvil Bono Komisyonu105,18 % 0,0001839Gecelik Ters Repo Komisyonu4.076,1 % 0,00712662Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.312,43 % 0,00229464Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar584,4 % 0,00102176Türev Araçlar Komisyonu3.728,32 % 0,00651856Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.992,53 % 0,01747085TOPLAM GİDERLER638.467,26 % 1,11629027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ57.195.451,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968604BIST