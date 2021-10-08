***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TNH FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.992 % 0,01720202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.771,35 % 0,0662324Fon Yönetim Ücreti213.863,18 % 0,46032015Hisse Senedi Komisyonu30.613,86 % 0,06589342Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu63 % 0,0001356Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu79,08 % 0,00017021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.583,69 % 0,00340874Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00090487Türev Araçlar Komisyonu84.014,91 % 0,1808341Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.765,07 % 0,02317079TOPLAM GİDERLER380.166,54 % 0,8182723DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.459.661,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968605BIST