***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3. DÖNEM TNS FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.508 % 0,00517289Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri95.662,04 % 0,04709257Fon Yönetim Ücreti2.295.947,13 % 1,13025041Hisse Senedi Komisyonu87.253,79 % 0,04295336Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu43.388,1 % 0,02135912Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.675,92 % 0,00082502Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00020695Türev Araçlar Komisyonu81.861,67 % 0,04029892Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.912,67 % 0,01226403TOPLAM GİDERLER2.641.629,72 % 1,30042327DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ203.136.146,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968606BIST