***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaTCD FON 2022 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00124501Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti42.537 % 0,0044272Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri716.783,99 % 0,07460206Fon Yönetim Ücreti14.479.419,01 % 1,50700146Hisse Senedi Komisyonu382.379,23 % 0,0397976Tahvil Bono Komisyonu7.624,47 % 0,00079355Gecelik Ters Repo Komisyonu63.585,9 % 0,00661795Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.211,04 % 0,00095867Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu21.010,52 % 0,00218675Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00015831Türev Araçlar Komisyonu1.050.682,5 % 0,10935384Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler179.039,23 % 0,0186342TOPLAM GİDERLER16.965.756,13 % 1,7657766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ960.809.883,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069215BIST