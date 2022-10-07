***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaTCB FON 2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,04001931Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.266 % 0,0042354Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.032,09 % 0,06701731Fon Yönetim Ücreti55.896,15 % 0,18700043Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.905,52 % 0,03648439Gecelik Ters Repo Komisyonu36.848,7 % 0,12327723Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.264,69 % 0,01761301Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00508884Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.024,74 % 0,04022874TOPLAM GİDERLER155.721,13 % 0,52096466DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.890.920,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069216BIST