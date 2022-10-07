***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00951277Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.643 % 0,0076685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri228.299,24 % 0,18155272Fon Yönetim Ücreti1.182.662,97 % 0,94050105Hisse Senedi Komisyonu4.475,52 % 0,00355911Tahvil Bono Komisyonu333.097,79 % 0,26489273Gecelik Ters Repo Komisyonu1.278,9 % 0,00101703Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.043,87 % 0,00083013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu201.849,32 % 0,16051868Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00120964Türev Araçlar Komisyonu16.868,8 % 0,01341475Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.719,79 % 0,06260114TOPLAM GİDERLER2.071.422,44 % 1,64727824DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.748.182,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069221BIST