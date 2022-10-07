***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2022 22:20
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Açıklama
2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.962,14 % 0,00243611
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
21.399 % 0,00435795
Alınan Kredi Faizleri
2.814.808,12 % 0,57324094
Saklama Ücretleri
345.156,71 % 0,07029181
Fon Yönetim Ücreti
11.099.838,75 % 2,26050294
Hisse Senedi Komisyonu
4.964.491,13 % 1,01102791
Tahvil Bono Komisyonu
90.708,62 % 0,01847298
Gecelik Ters Repo Komisyonu
58.514,4 % 0,01191657
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.738,66 % 0,0027979
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00030977
Türev Araçlar Komisyonu
7.778.722,44 % 1,58415139
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
995.579,14 % 0,20275156
TOPLAM GİDERLER
28.196.440,21 % 5,74225784
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
491.034.032,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069222
BIST