***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00243611Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti21.399 % 0,00435795Alınan Kredi Faizleri2.814.808,12 % 0,57324094Saklama Ücretleri345.156,71 % 0,07029181Fon Yönetim Ücreti11.099.838,75 % 2,26050294Hisse Senedi Komisyonu4.964.491,13 % 1,01102791Tahvil Bono Komisyonu90.708,62 % 0,01847298Gecelik Ters Repo Komisyonu58.514,4 % 0,01191657Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.738,66 % 0,0027979Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00030977Türev Araçlar Komisyonu7.778.722,44 % 1,58415139Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler995.579,14 % 0,20275156TOPLAM GİDERLER28.196.440,21 % 5,74225784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ491.034.032,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069222BIST