***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00786073Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.697 % 0,00571509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri157.909,18 % 0,10376745Fon Yönetim Ücreti2.301.665,54 % 1,51250207Hisse Senedi Komisyonu510.268,57 % 0,33531469Tahvil Bono Komisyonu334.444,77 % 0,21977494Gecelik Ters Repo Komisyonu1.083,6 % 0,00071207Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.007,68 % 0,00197645Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu8.112,96 % 0,0053313Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00099957Türev Araçlar Komisyonu201.888,48 % 0,13266773Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler83.845,27 % 0,05509756TOPLAM GİDERLER3.624.406,29 % 2,38171964DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ152.176.025,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069223BIST