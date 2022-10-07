***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.542,15 % 0,00259917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.070,68 % 0,00889325Fon Yönetim Ücreti522.290,95 % 0,12877114Hisse Senedi Komisyonu240.516,35 % 0,05929945Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.236,5 % 0,00055141Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu57,49 % 0,00001417Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar397,9 % 0,0000981Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.236,86 % 0,01337213TOPLAM GİDERLER866.348,88 % 0,21359882DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ405.596.291,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069224BIST