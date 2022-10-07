***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 2. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.100,3 % 0,50168804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri84,3 % 0,00829212Fon Yönetim Ücreti188,03 % 0,01849546Hisse Senedi Komisyonu131,24 % 0,01290935Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6,3 % 0,0006197Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu119,03 % 0,01170832Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar87,3 % 0,00858721Türev Araçlar Komisyonu144,62 % 0,01422546Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler563,43 % 0,05542146TOPLAM GİDERLER6.424,55 % 0,63194712DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.016.627,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069225BIST