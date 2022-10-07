***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00304103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.179 % 0,00335038Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri320.495,57 % 0,08147672Fon Yönetim Ücreti5.926.836,34 % 1,50672658Hisse Senedi Komisyonu27.420,41 % 0,00697085Tahvil Bono Komisyonu1.085,63 % 0,00027599Gecelik Ters Repo Komisyonu28.028,7 % 0,00712549Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.431,26 % 0,00316029Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0003867Türev Araçlar Komisyonu86.790,92 % 0,02206408Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler84.520,94 % 0,021487TOPLAM GİDERLER6.514.272,01 % 1,6560651DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ393.358.450,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069226BIST