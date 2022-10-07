***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,01579284Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.199 % 0,01082461Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.150,18 % 0,07017073Fon Yönetim Ücreti856.015,25 % 1,13014134Hisse Senedi Komisyonu18.046,23 % 0,02382527Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu88,2 % 0,00011644Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu240,22 % 0,00031715Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00200821Türev Araçlar Komisyonu15.915,97 % 0,02101282Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.377,53 % 0,03218407TOPLAM GİDERLER989.515,82 % 1,30639347DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.744.087,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069227BIST