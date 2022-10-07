***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.979,93 % 0,0006575Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti39.300 % 0,00432107Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri683.635,93 % 0,07516638Fon Yönetim Ücreti20.008.948,49 % 2,20000178Hisse Senedi Komisyonu388.064,02 % 0,04266799Tahvil Bono Komisyonu200,25 % 0,00002202Gecelik Ters Repo Komisyonu12.266,1 % 0,00134867Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.558,63 % 0,00050123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00016725Türev Araçlar Komisyonu439.893,41 % 0,04836667Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler190.669,94 % 0,02096433TOPLAM GİDERLER21.775.037,8 % 2,39418488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ909.496.923,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069228BIST