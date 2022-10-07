***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,01184964Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.946 % 0,00886187Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri107.687,6 % 0,10667485Fon Yönetim Ücreti760.654,24 % 0,75350066Hisse Senedi Komisyonu63.017,25 % 0,0624246Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.085,15 % 0,00107494Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00150679Türev Araçlar Komisyonu229.820,88 % 0,22765953Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.193,21 % 0,02891866TOPLAM GİDERLER1.213.887,57 % 1,20247156DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.949.379,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069229BIST