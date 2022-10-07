***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,0033341Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.910 % 0,00499189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri293.191,59 % 0,08171861Fon Yönetim Ücreti6.758.559,2 % 1,88375148Hisse Senedi Komisyonu668.207,57 % 0,18624339Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.572,6 % 0,00211064Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.471,96 % 0,00124643Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00042396Türev Araçlar Komisyonu535.860,38 % 0,14935547Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler84.913,09 % 0,02366705TOPLAM GİDERLER8.384.169,63 % 2,33684303DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ358.781.891,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069230BIST