***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00295621Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.551 % 0,00310173Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri340.468,49 % 0,08414004Fon Yönetim Ücreti3.805.692,2 % 0,94050144Hisse Senedi Komisyonu76.088,71 % 0,01880382Tahvil Bono Komisyonu40.702,4 % 0,01005879Gecelik Ters Repo Komisyonu28.022,4 % 0,00692518Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.342,8 % 0,00107324Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00037591Türev Araçlar Komisyonu440.446,75 % 0,10884769Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.067,45 % 0,02176413TOPLAM GİDERLER4.849.865,44 % 1,19854817DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ404.645.015,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069231BIST