***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00396295Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.660 % 0,00253769Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri248.293,08 % 0,08225722Fon Yönetim Ücreti1.478.385,29 % 0,48977552Hisse Senedi Komisyonu155.120,88 % 0,05139013Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu24.998,4 % 0,00828174Vadeli Ters Repo Komisyonu273,83 % 0,00009072Borsa Para Piyasası Komisyonu4.408,75 % 0,00146058Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu180.114,23 % 0,0596702Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00050393Türev Araçlar Komisyonu246.289,98 % 0,08159362Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler313.654,45 % 0,10391085TOPLAM GİDERLER2.672.682,13 % 0,88543513DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ301.849.570,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069232BIST