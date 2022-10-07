***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00237166Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.656 % 0,00171617Alınan Kredi Faizleri3.013.441,34 % 0,59745709Saklama Ücretleri312.571,76 % 0,06197174Fon Yönetim Ücreti9.501.230,64 % 1,88375248Hisse Senedi Komisyonu2.251.064,05 % 0,44630508Tahvil Bono Komisyonu481.527,66 % 0,09546962Gecelik Ters Repo Komisyonu74.088 % 0,01468899Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.080,65 % 0,00398127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00030158Türev Araçlar Komisyonu2.175.985,7 % 0,43141974Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler687.489,28 % 0,13630441TOPLAM GİDERLER18.539.618,32 % 3,67573984DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ504.377.870,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069233BIST