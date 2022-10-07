***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 YILI 3. DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.962,14 % 0,00812672Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.440 % 0,00709263Alınan Kredi Faizleri7.677.870,64 % 5,21611805Saklama Ücretleri133.686,1 % 0,09082238Fon Yönetim Ücreti554.558,26 % 0,37675047Hisse Senedi Komisyonu2.748.331,99 % 1,86713541Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.312,1 % 0,00157077Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.460,36 % 0,00099213Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00103339Türev Araçlar Komisyonu4.560.049,16 % 3,09796243Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler473.344,89 % 0,32157651TOPLAM GİDERLER16.175.536,74 % 10,98918088DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ147.195.108,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069234BIST