***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 11:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825306
BIST
12:12106.003
En Yüksek
|Değişim
|: -3,28%
|| -3.597,45
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
12:126,0969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
12:126,9332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
12:12327,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,28
|Açılış
|: 327,12
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
326,25
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,89
|35.443.465
|% 9,89
|
|DEVA
|10,32
|89.453.641
|% 7,17
|
|KAREL
|14,76
|10.418.193
|% 5,05
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.093.321
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,48
|5.616.143
|% -10,04
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|SAYAS
|2,99
|603.775
|% -8,84
|
|THYAO
|10,77
|401.605.081
|% -3,32
|
|ASELS
|28,70
|291.125.258
|% -3,82
|
|GARAN
|9,63
|148.258.271
|% -3,99
|
|PETKM
|3,46
|120.342.939
|% -2,26
|
|YKBNK
|2,33
|107.553.458
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,33
|80.278.149
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,33
|107.553.458
|% -4,12
|
|ODAS
|2,00
|89.554.207
|% -3,38
|
|KARSN
|1,82
|77.301.607
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|56.529.405
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9929
|8,0330
|% 1,05
|
|Frank
|6,5329
|6,5722
|% 1,16
|
|Riyal
|1,6211
|1,6292
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-8,43
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|1,21
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|0,59
|
|Çeyrek
|523
|535
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,19
|36,19
|-9,08
|