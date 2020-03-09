***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 11:16
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825308
BIST
11:26105.705
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -3.895,24
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:266,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:266,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0845
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:26330,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,68
|Açılış
|: 330,40
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,94
|19.661.541
|% 11,30
|
|DEVA
|10,43
|79.922.525
|% 8,31
|
|SELEC
|6,86
|3.018.643
|% 7,19
|
|EGSER
|4,69
|2.947.294
|% 5,63
|
|OYAYO
|6,61
|5.884.987
|% -14,93
|
|IZMDC
|9,22
|1.309.512
|% -10,05
|
|ARSAN
|4,50
|3.837.854
|% -9,64
|
|DOCO
|417,70
|962.728
|% -9,57
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,75
|332.872.468
|% -3,50
|
|ASELS
|28,60
|244.109.728
|% -4,16
|
|GARAN
|9,57
|120.662.225
|% -4,59
|
|PETKM
|3,44
|96.851.934
|% -2,82
|
|TUPRS
|92,00
|87.691.834
|% -2,90
|
|IHLGM
|1,32
|77.455.745
|% 1,54
|
|ODAS
|2,00
|81.331.612
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,31
|86.429.545
|% -4,94
|
|EKGYO
|1,40
|51.106.509
|% -2,78
|
|KARSN
|1,82
|63.125.812
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0305
|8,0708
|% 1,52
|
|Frank
|6,5851
|6,6248
|% 1,97
|
|Riyal
|1,6268
|1,6350
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|0,41
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|-10,11
|