***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 11:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 26 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825310
BIST
11:58105.919
En Yüksek
|Değişim
|: -3,36%
|| -3.681,31
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:586,1036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:586,9513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0670
|Açılış
|: 6,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:58329,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,65
|Açılış
|: 329,11
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,98
|34.033.693
|% 12,43
|
|DEVA
|10,32
|88.476.974
|% 7,17
|
|SELEC
|6,78
|6.099.187
|% 5,94
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.056.543
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,50
|5.408.552
|% -9,64
|
|DOCO
|417,90
|1.814.516
|% -9,53
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|THYAO
|10,79
|389.620.831
|% -3,14
|
|ASELS
|28,72
|281.812.940
|% -3,75
|
|GARAN
|9,61
|141.533.489
|% -4,19
|
|PETKM
|3,45
|115.742.067
|% -2,54
|
|TUPRS
|92,70
|103.550.954
|% -2,16
|
|IHLGM
|1,33
|79.577.721
|% 2,31
|
|ODAS
|2,00
|89.058.648
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,33
|101.960.753
|% -4,12
|
|KARSN
|1,82
|73.387.299
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|56.176.974
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0098
|8,0500
|% 1,26
|
|Frank
|6,5634
|6,6030
|% 1,63
|
|Riyal
|1,6225
|1,6307
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|2,54
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,03
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,99
|35,99
|-9,28
|