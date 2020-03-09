***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 11:17
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825311
BIST
11:59105.866
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -3.734,29
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
11:596,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0950
11:596,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0556
|Açılış
|: 6,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
11:59329,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,43
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
328,05
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,97
|33.897.363
|% 12,15
|
|DEVA
|10,32
|88.148.874
|% 7,17
|
|SELEC
|6,70
|5.725.736
|% 4,69
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.056.530
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,51
|5.405.938
|% -9,44
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|DOCO
|420,00
|1.748.766
|% -9,07
|
|THYAO
|10,79
|386.471.023
|% -3,14
|
|ASELS
|28,76
|280.182.367
|% -3,62
|
|GARAN
|9,62
|140.956.234
|% -4,09
|
|PETKM
|3,45
|114.729.702
|% -2,54
|
|TUPRS
|92,80
|102.573.217
|% -2,06
|
|IHLGM
|1,32
|79.525.878
|% 1,54
|
|ODAS
|2,01
|88.878.205
|% -2,90
|
|YKBNK
|2,33
|101.773.557
|% -4,12
|
|KARSN
|1,82
|73.340.575
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,39
|56.169.935
|% -3,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0098
|8,0500
|% 1,26
|
|Frank
|6,5634
|6,6030
|% 1,63
|
|Riyal
|1,6225
|1,6307
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,35
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|12,25
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|5,92
|
|Çeyrek
|523
|535
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,81
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,05
|36,05
|-9,22
|