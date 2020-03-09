***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.03.2020 11:15
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825307
BIST
14:22105.331
En Yüksek
|Değişim
|: -3,90%
|| -4.269,11
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:226,1173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,1190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:226,9869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1026
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:22330,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,70
|Açılış
|: 330,42
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,02
|57.726.883
|% 13,56
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|
|OZBAL
|2,31
|20.866.638
|% 7,44
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.418.209
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,43
|12.167.069
|% -11,04
|
|UTPYA
|4,55
|3.846.650
|% -9,54
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|BURCE
|7,15
|5.092.520
|% -9,26
|
|THYAO
|10,80
|589.071.539
|% -3,05
|
|ASELS
|28,46
|388.322.141
|% -4,62
|
|GARAN
|9,60
|193.785.788
|% -4,29
|
|TUPRS
|93,35
|163.774.359
|% -1,48
|
|PETKM
|3,45
|145.286.439
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|97.234.508
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,32
|141.555.476
|% -4,53
|
|ODAS
|1,99
|111.651.377
|% -3,86
|
|THYAO
|10,80
|589.071.539
|% -3,05
|
|KARSN
|1,80
|91.133.546
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9890
|8,0291
|% 1,00
|
|Frank
|6,5797
|6,6193
|% 1,88
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,65
|
|Altın Gr.
|331
|331
|3,07
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,40
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,36
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,17
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|-9,94
|