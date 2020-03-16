***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2020 16:48
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829422
BIST
17:5988.028
En Yüksek
|Değişim
|: -7,93%
|| -7.577,18
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:596,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0874
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:597,1382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1052
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:59307,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -3,74
|Açılış
|: 307,65
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.033.656
|% 9,89
|
|IHGZT
|4,19
|128.892
|% 8,27
|
|BMELK
|1,19
|226.231
|% 8,18
|
|KUYAS
|1,09
|13.148.073
|% 2,83
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|RHEAG
|1,26
|2.986.114
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|49.042.223
|% -10,00
|
|VAKKO
|3,51
|6.834.834
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.290.568
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|29.156.229
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|778.298.119
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|723.920.405
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|680.588.302
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,03
|250.494.480
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.783.099
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|250.494.480
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,12
|101.008.039
|% -6,67
|
|THYAO
|8,23
|723.920.405
|% -9,96
|
|IHLGM
|0,86
|72.560.443
|% -9,47
|
|GARAN
|8,18
|680.588.302
|% -9,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8537
|7,8931
|% 1,37
|
|Frank
|6,7264
|6,7670
|% 1,51
|
|Riyal
|1,7027
|1,7113
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-40,26
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|-1,84
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,69
|-0,31
|
|B. Petrol
|30,87
|30,87
|-2,98
|
Seans Raporu
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, EKGYO, AKBNK
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7257, 71 kaybederek (% -7.98 ) 83, 722
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DENGE, HALKS, EKIZ, MZHLD, ALYAG, EGCYH, UMPAS, ORMA, MEMSA, DARDL
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17:57
ISATR, BMELK, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9161, 4 kaybederek (% -7.91 ) 106, 688