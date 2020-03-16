***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2020 16:48
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829423
BIST
16:3587.298
En Yüksek
|Değişim
|: -8,69%
|| -8.307,23
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.281
16:356,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,0919
|Açılış
|: 6,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4218
En Düşük
6,2780
16:357,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1220
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:35300,60
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -10,79
|Açılış
|: 300,60
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|84.859.383
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,12
|11.500.165
|% 5,66
|
|VKING
|3,67
|8.857.599
|% 2,80
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|VESTL
|8,91
|22.832.734
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.177.720
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.344.223
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.782.616
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.798.355
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|581.061.758
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|530.889.092
|% -9,74
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.587.519
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|168.354.845
|% -8,60
|
|YKBNK
|2,02
|168.354.845
|% -8,60
|
|ODAS
|1,25
|93.959.207
|% -9,42
|
|EKGYO
|1,11
|82.497.435
|% -7,50
|
|IHLGM
|0,86
|63.294.856
|% -9,47
|
|THYAO
|8,25
|530.889.092
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8258
|7,8651
|% 1,01
|
|Frank
|6,7352
|6,7758
|% 1,65
|
|Riyal
|1,7044
|1,7130
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-68,10
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,51
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.025
|2.080
|-43,92
|
|Yarım
|979
|1.006
|-21,24
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,62
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-2,13
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,57
|-0,43
|
|B. Petrol
|30,42
|30,42
|-3,43
|
Seans Raporu
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16:47XU100
Endeks 87, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 59 altında . İşlem hacmi 4, 706.00 milyon TL de
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7700, 69 kaybederek (% -8.46 ) 83, 279
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, ALYAG, KERVN, ETILR, EPLAS, HALKS, VANGD, UMPAS, EKIZ, OSMEN
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16:42
BMELK, RTALB, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9789, 32 kaybederek (% -8.45 ) 106, 060