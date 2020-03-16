***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2020 16:48
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829424
BIST
16:3487.345
En Yüksek
|Değişim
|: -8,64%
|| -8.260,32
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
87.327
16:346,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0905
|Açılış
|: 6,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
16:347,1530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1200
|Açılış
|: 7,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
16:34300,84
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -10,55
|Açılış
|: 300,07
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,92
|84.510.256
|% 6,96
|
|KUYAS
|1,12
|11.483.074
|% 5,66
|
|YAPRK
|6,26
|882.090
|% 3,13
|
|VKING
|3,67
|8.824.258
|% 2,80
|
|KUTPO
|5,40
|1.080.665
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|25.068.370
|% -10,00
|
|ORGE
|3,33
|1.796.633
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.794.288
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.308.890
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|580.609.730
|% -9,98
|
|THYAO
|8,25
|524.694.981
|% -9,74
|
|GARAN
|8,13
|421.418.848
|% -9,77
|
|ECILC
|3,66
|207.545.810
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,01
|166.411.401
|% -9,05
|
|YKBNK
|2,01
|166.411.401
|% -9,05
|
|ODAS
|1,25
|93.824.459
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.282.944
|% -9,47
|
|EKGYO
|1,11
|80.278.651
|% -7,50
|
|THYAO
|8,25
|524.694.981
|% -9,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8421
|7,8814
|% 1,22
|
|Frank
|6,7537
|6,7944
|% 1,92
|
|Riyal
|1,7056
|1,7141
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-72,94
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|-45,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,14
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,25
|
|Çeyrek
|490
|501
|-12,12
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,61
|-2,14
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,40
|
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|-3,73
|
Seans Raporu
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-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7700, 69 kaybederek (% -8.46 ) 83, 279
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, ALYAG, KERVN, ETILR, EPLAS, HALKS, VANGD, UMPAS, EKIZ, OSMEN
-
16:42
BMELK, RTALB, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9789, 32 kaybederek (% -8.45 ) 106, 060
-
16:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ODAS, IHLGM