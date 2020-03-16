***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.03.2020 16:49
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 24
17:1087.511
En Yüksek
|Değişim
|: -8,47%
|| -8.094,19
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:106,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0753
|Açılış
|: 6,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:107,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0932
|Açılış
|: 7,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:10303,09
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -8,30
|Açılış
|: 302,95
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|RTALB
|2,74
|88.646.225
|% 0,37
|
|GYHOL
|12,60
|2.904.335
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|25.709.765
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|6.892.017
|% -10,00
|
|KRGYO
|1,35
|450.836
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|7.293.111
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|671.679.151
|% -9,98
|
|THYAO
|8,26
|616.364.274
|% -9,63
|
|GARAN
|8,16
|526.290.621
|% -9,43
|
|YKBNK
|2,02
|209.820.574
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|207.956.078
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|209.820.574
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.195.473
|% -9,42
|
|THYAO
|8,26
|616.364.274
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,86
|63.670.157
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8282
|7,8675
|% 1,04
|
|Frank
|6,7476
|6,7882
|% 1,83
|
|Riyal
|1,7010
|1,7095
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|-59,61
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,23
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.061
|-51,00
|
|Tam
|2.019
|2.073
|-50,70
|
|Yarım
|976
|1.003
|-24,52
|
|Çeyrek
|489
|501
|-12,26
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-2,13
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,21
|30,21
|-3,64
|
Seans Raporu
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