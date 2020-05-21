***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.05.2020 10:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oktay Okan ALPAY Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846161
BIST
12:08103.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 857,04
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.040
En Düşük
102.224
12:086,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7991
En Düşük
6,7803
12:087,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:08378,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,89
|Açılış
|: 378,81
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|68,35
|13.497.928
|% 9,98
|
|MRSHL
|61,25
|4.068.403
|% 9,96
|
|CMENT
|35,56
|2.218.118
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,06
|198.539.150
|% -10,49
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.874.444
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.926.812
|% -9,98
|
|THYAO
|11,12
|472.561.395
|% 2,21
|
|GUSGR
|3,33
|297.272.161
|% 0,60
|
|ASELS
|29,62
|235.590.254
|% 0,07
|
|GARAN
|7,69
|228.850.624
|% -0,26
|
|MRDIN
|6,06
|198.539.150
|% -10,49
|
|EKGYO
|1,41
|186.269.541
|% 2,92
|
|GUSGR
|3,33
|297.272.161
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,70
|196.774.397
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.111.747
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|75.813.553
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2832
|8,3248
|% -0,04
|
|Frank
|7,0073
|7,0495
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-14,63
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.483
|-19,70
|
|Tam
|2.523
|2.548
|-20,20
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|-9,90
|
|Çeyrek
|616
|623
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,22
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,51
|36,51
|0,76
|