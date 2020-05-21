GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.05.2020 10:55
GÜNCEL HABERLER



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oktay Okan ALPAY Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846161


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:08103.015
Değişim :  0,84% |  857,04
Açılış :  102.224  
Önceki Kapanış :  102.158  
En Yüksek
103.040 En Düşük
102.224
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 68,35 13.497.928 % 9,98  
MRSHL 61,25 4.068.403 % 9,96  
CMENT 35,56 2.218.118 % 9,96  
TKURU 20,86 583.934 % 9,96  
SODSN 15,24 157.688 % 9,96  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2832 8,3248 % -0,04  
Frank 7,0073 7,0495 % -0,07  
Riyal 1,8046 1,8136 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -14,63  
Altın Gr. 379 379 -2,84  
Cumhuriyet 2.451 2.483 -19,70  
Tam 2.523 2.548 -20,20  
Yarım 1.231 1.245 -9,90  
Çeyrek 616 623 -4,90  
Gümüş.Ons 17,19 17,22 -0,36  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 -0,07  
B. Petrol 36,51 36,51 0,76  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru