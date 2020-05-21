***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.05.2020 10:55
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oktay Okan ALPAY Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portfoy Yöneticisi 0212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846162
BIST
12:08103.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 857,04
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.040
En Düşük
102.224
12:086,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7991
En Düşük
6,7803
12:087,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:08378,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,74
|Açılış
|: 378,81
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|JANTS
|68,35
|13.524.994
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.236.218
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.068.403
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|MRDIN
|6,08
|199.352.172
|% -10,19
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.948.861
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.927.217
|% -9,98
|
|THYAO
|11,13
|474.759.053
|% 2,30
|
|GUSGR
|3,32
|297.545.969
|% 0,30
|
|ASELS
|29,62
|236.150.272
|% 0,07
|
|GARAN
|7,70
|231.450.705
|% -0,13
|
|MRDIN
|6,08
|199.352.172
|% -10,19
|
|EKGYO
|1,41
|186.948.997
|% 2,92
|
|GUSGR
|3,32
|297.545.969
|% 0,30
|
|GSRAY
|2,70
|197.029.293
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.327.838
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|76.214.978
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2824
|8,3239
|% -0,05
|
|Frank
|7,0083
|7,0505
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-13,95
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.484
|-19,10
|
|Tam
|2.524
|2.548
|-19,50
|
|Yarım
|1.232
|1.246
|-9,50
|
|Çeyrek
|616
|623
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,23
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,53
|36,53
|0,78
|