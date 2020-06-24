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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.06.2020 14:02
GÜNCEL HABERLER


Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr - www.tacirlerportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%50 BIST100 Getiri Endeksi+/50 S&P Net Total Return İndex Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0055 2 0,0055 2 20

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 18 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 27 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Nisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpy@tacirlerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oktay Okan ALPAY Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852639


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CEMAS 1,43 435.901.922 % 10,00  
AKMGY 33,06 5.536.843 % 9,98  
KSTUR 49,00 85.526 % 9,96  
KRDMA 3,48 76.697.346 % 9,78  
KRDMB 3,17 234.310.771 % 9,31  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5373 8,5801 % -0,10  
Frank 7,2112 7,2546 % -0,07  
Riyal 1,8224 1,8315 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.767 -1,84  
Altın Gr. 390 391 1,34  
Cumhuriyet 2.534 2.548 9,90  
Tam 2.600 2.613 10,20  
Yarım 1.267 1.278 5,00  
Çeyrek 635 640 2,50  
Gümüş.Ons 17,49 17,51 -0,44  
Gümüş Gr. 3,87 3,88 -0,07  
B. Petrol 41,84 41,84 -0,79  
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