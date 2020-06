***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma paylarının alım satımı Kurucu tarafından gerçekleştirilecektir. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.kap.org.tr - www.tacirlerportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%50 BIST100 Getiri Endeksi+/50 S&P Net Total Return İndex Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0055 2 0,0055 2 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 18 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 27 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıSemih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaNisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpy@tacirlerportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaOktay Okan ALPAY Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.trSemih KARA Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852639BIST