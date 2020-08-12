***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.08.2020 11:53
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYTACP00050
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868297
BIST
13:101.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
13:107,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0845
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
13:108,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0987
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
13:10452,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 10,14
|Açılış
|: 452,75
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler13:10
|FADE
|3,85
|18.012.779
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.120.645
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.468.749
|% 9,95
|
|TKURU
|55,40
|796.929
|% 9,92
|
|AYES
|6,47
|434.454
|% 9,85
|
|PKENT
|780,50
|1.441.817
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|2.848.033
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.898.622
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.424.147
|% -9,92
|
|CASA
|26,60
|36.167
|% -9,83
|
|THYAO
|11,79
|1.432.648.153
|% 1,55
|
|GARAN
|7,14
|987.124.070
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,05
|899.244.361
|% -0,97
|
|ASELS
|17,78
|693.243.923
|% -1,77
|
|PGSUS
|51,05
|570.764.420
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,05
|899.244.361
|% -0,97
|
|ODAS
|2,43
|375.726.634
|% 2,53
|
|GARAN
|7,14
|987.124.070
|% 1,28
|
|THYAO
|11,79
|1.432.648.153
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,17
|225.786.238
|% 0,93
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2858
|7,2891
|% 1,17
|
|Euro
|8,5702
|8,5814
|% 1,16
|
|Sterlin
|9,4907
|9,5383
|% 1,27
|
|Frank
|7,9493
|7,9971
|% 1,58
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% 1,24
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|17,71
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,10
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|-9,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|-13,50
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-6,52
|
|Çeyrek
|725
|742
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,24
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
|