***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2021 17:21
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS Tüm T1 Endeksi, 40
BIST-KYD ÖSBA Sabit T1 Endeksi, 40
BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi 10
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903052
BIST
17:141.545
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 20,53
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.547
En Düşük
1.509
17:147,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0464
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:149,0586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:14443,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,56
|Açılış
|: 443,48
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KONTR
|33,66
|207.144.727
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.928.157
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,76
|57.640.129
|% -7,69
|
|PEGYO
|1,63
|42.349.319
|% -6,52
|
|SILVR
|9,48
|27.286.694
|% -5,86
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,10
|1.672.896.302
|% 7,41
|
|DOHOL
|3,57
|1.662.681.005
|% 3,18
|
|KOZAL
|118,50
|1.438.245.536
|% 2,07
|
|GARAN
|10,03
|1.195.297.377
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|943.989.477
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,57
|1.662.681.005
|% 3,18
|
|TSKB
|1,88
|528.977.625
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|398.535.584
|% 7,25
|
|EKGYO
|2,47
|670.634.162
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,10
|1.672.896.302
|% 7,41
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4992
|7,5050
|% 0,62
|
|Euro
|9,0526
|9,0586
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1421
|10,1929
|% 0,41
|
|Frank
|8,3862
|8,4367
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9948
|2,0048
|% 0,63
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,34
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|6,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-1,63
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-0,79
|
|Çeyrek
|709
|725
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,09
|
|B. Petrol
|54,94
|54,94
|-0,16
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:30ATEKS
Yüzde 6.00 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 653 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 23, 992.00 milyon TL de
-
17:28ARSAN
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 862 adet işlem
-
17:26RODRG
Yüzde 5.73 oranında artışla 16.06 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 020 adet işlem
-
17:25GEDIK
Yüzde 9.81 oranında artışla 14.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 512 adet işlem