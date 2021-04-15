***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FONISIN Kodu TRYTACP00084Fonun Süresi SÜRESİZFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi16.04.2021Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıTACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım emirleri her iş günü saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, Satım emirleri her ayın son iş günü saat 13:00'den başlayıp ayın 15'i saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Her ayın 15'i saat 13:00'den başlayıp ayın son iş günü saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları ayın son iş günü hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.kap.org.trwww.tacirlerportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi Tebliğ'de belirtilen Serbest Fon türündedir. Serbest Fon olması nedeniyle Risk Değeri yokturFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%51 BIST100 Getiri Endeksi + (% 49 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi x 1.1) 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00685 2,5 0,00685 2,5 0 0 0 0 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan ALPAY 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı vePortföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar LisansıSemih KARA 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaNisbetiye Cad. Akmerkez B.3 Blok Kat: 9 Etiler Beşiktaş/ İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpy@tacirlerportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaOktay Okan ALPAY Genel Müdür/ Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.trEngin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.trSemih KARA Portföy Yöneticisi 212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928614BIST