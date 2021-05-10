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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.05.2021 15:16



***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Nisbetiye Cad.,B3 Blok, Kat:9, Akmerkez, Etiler, İstanbul 212 355 46 46 212 282 09 98 tpp@tacirlerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Oktay Okan ALPAY Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 okan.alpay@tacirlerportfoy.com.tr
Semih KARA Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 semih.kara@tacirlerportfoy.com.tr
Engin ÖZKAN Portföy Yöneticisi 0212 355 46 46 engin.ozkan@tacirlerportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935673


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ISGSY 17,77 36.260.716 % 9,96  
CANTE 5,59 148.076.126 % 9,82  
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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,54 27,58 0,25  
Gümüş Gr. 7,33 7,33 0,06  
B. Petrol 68,21 68,21 -0,11  
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