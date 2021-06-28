***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.06.2021 18:07
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması tüm piyasadaki fırsatlardan yararlanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. 7
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 29.07.2016 21 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan ALPAY 15.12.2014 2010-2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü-2013-2014 Finans Portföy CIO -2014-Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2015-2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi 28 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
Semih KARA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944592
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0818
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,35
|Açılış
|: 497,72
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6897
|8,6950
|% -0,79
|
|Euro
|10,3664
|10,3847
|% -0,78
|
|Sterlin
|12,0270
|12,0874
|% -0,87
|
|Frank
|9,4185
|9,4752
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,73
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS