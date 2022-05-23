Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.05.2022 16:21
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYTACP00118

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
NİSPETİYE CAD 0212 355 46 46 tpyoperasyon@tacirlerportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
KEZBAN TAŞOLUK MÜDÜR 0212 355 46 46 kezban.tasoluk@tacirlerportfoy.com.tr
DENİZ SÜREKLİ MÜDÜR YRD 0212 355 46 46 deniz.surekli@tacirlerportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031778


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:402.373
Değişim :  0,04% |  0,93
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.372  
En Yüksek
2.398 En Düşük
2.346
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 47,52 6.833.213 % 10,00  
KAPLM 72,60 19.276.441 % 10,00  
PRKAB 38,34 91.570.846 % 9,98  
INTEM 61,35 23.548.224 % 9,95  
DERHL 6,77 17.524.243 % 9,90  
daha fazla
17:40 Alış Satış %  
Dolar 15,7022 15,7265 % -0,92  
Euro 16,7616 16,7940 % -0,04  
Sterlin 19,7615 19,8606 % -0,03  
Frank 16,2742 16,3723 % 0,34  
Riyal 4,1905 4,2115 % -0,67  
daha fazla
17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 8,15  
Altın Gr. 943 943 0,20  
Cumhuriyet 6.279 6.374 -10,00  
Tam 6.248 6.406 -6,07  
Yarım 3.020 3.099 -2,93  
Çeyrek 1.515 1.549 -1,47  
Gümüş.Ons 21,87 21,89 0,11  
Gümüş Gr. 11,10 11,12 -0,00  
B. Petrol 110 110 -0,33  
Seans Raporu 17:40
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru