***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:38
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fonun yönetim stratejisi, Borsa Istanbul?da işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemlerle kapitalize etmek üzerinedir. Bu süreçte fon, oluşan pozisyon risklerini uygun gördüğü yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. Bu ürünler yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünleri olabilir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034161
BIST
11:362.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,79
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
11:3616,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0739
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4695
En Düşük
16,3796
11:3617,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2094
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7054
En Düşük
17,4621
11:36980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,85
|Açılış
|: 980,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,64
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler11:34
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|DOKTA
|24,34
|2.535.699
|% 9,95
|
|MMCAS
|2,71
|57.433
|% 9,72
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|YUNSA
|31,00
|22.076.409
|% 9,15
|
|KRSTL
|7,52
|5.824.766
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,00
|152.003.609
|% -7,41
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,69
|7.907.567
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|18.050.957
|% -3,85
|
|THYAO
|49,98
|1.680.210.335
|% 1,46
|
|SASA
|38,20
|669.229.347
|% 1,27
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,04
|488.474.514
|% -0,40
|
|HEKTS
|34,12
|481.131.945
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,85
|247.526.859
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,78
|387.241.529
|% 0,84
|
|PETKM
|10,34
|590.600.177
|% 2,48
|
|TSKB
|2,27
|130.193.701
|% -1,30
|
|SKBNK
|1,26
|68.331.914
|% -2,33
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4583
|16,4608
|% 0,42
|
|Euro
|17,6448
|17,6907
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,5698
|20,6730
|% 0,81
|
|Frank
|17,0788
|17,1816
|% 0,76
|
|Riyal
|4,3779
|4,3999
|% 0,47
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,17
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,73
|
Seans Raporu
11:34
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11:49TIRE
Yüzde 4.05 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 577 adet işlem
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11:47XU100
Endeks 2, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 12, 420.00 milyon TL de
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11:47EGSER
Yüzde 4.04 oranında artışla 24.20 lira fiyatla işlem gören hissede 882, 770 adet işlem
-
11:46HLGYO
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 616, 898 adet işlem
-
11:45ESEN
Yüzde 4.09 oranında artışla 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 566, 160 adet işlem