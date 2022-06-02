***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:38
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51?ini BİST?te işlem gören ortaklık paylarına yatırır. Fon portföyüne dahil edilen ortaklık paylarının değerinin fon toplam değerine oranı süreklilik arz edecek şekilde %80 ve fazlası olamaz. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034162
BIST
12:172.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,70
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:1716,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0776
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:1717,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2101
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7061
En Düşük
17,4621
12:17980,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,74
|Açılış
|: 980,96
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,23
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:15
|YUNSA
|31,24
|26.077.833
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.029.369
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.952.881
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.824.420
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.627.684
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|173.929.502
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|18.746.938
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,66
|10.336.366
|% -5,00
|
|THYAO
|49,92
|1.889.858.498
|% 1,34
|
|SASA
|38,18
|758.241.557
|% 1,22
|
|PETKM
|10,38
|672.889.172
|% 2,87
|
|KRDMD
|15,09
|557.851.641
|% -0,07
|
|HEKTS
|34,24
|540.245.294
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,85
|290.568.671
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|128.658.145
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,80
|422.997.686
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,88
|267.911.910
|% 0,16
|
|TSKB
|2,28
|154.500.440
|% -0,87
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4621
|16,4657
|% 0,45
|
|Euro
|17,6561
|17,7013
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,5834
|20,6867
|% 0,88
|
|Frank
|17,0720
|17,1748
|% 0,72
|
|Riyal
|4,3772
|4,3992
|% 0,45
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|6,78
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|30,00
|
|Tam
|6.490
|6.653
|33,11
|
|Yarım
|3.137
|3.218
|16,01
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,68
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,60
|