***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, yüksek olmayan bir volatilite ile mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlamak için ağırlıklı olarak, Tacirler Portföyün kurucusu olduğu serbest fonlarda dahil olmak üzere aşağıda belirtilen yatırım araçlarına yatırım yapacaktır. yatırım yapacaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir ve opsiyon piyasalarında korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, borsa dışı repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034163BIST