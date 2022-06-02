***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:38
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, yüksek olmayan bir volatilite ile mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlamak için ağırlıklı olarak, Tacirler Portföyün kurucusu olduğu serbest fonlarda dahil olmak üzere aşağıda belirtilen yatırım araçlarına yatırım yapacaktır. yatırım yapacaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında mevduat getirisinin üzerinde bir getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem sözleşmeleri dahil edilebilir ve opsiyon piyasalarında korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon portföyüne Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, borsa dışı repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034163
BIST
12:132.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:1316,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0791
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4713
En Düşük
16,3796
12:1317,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,2029
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7002
En Düşük
17,4621
12:13980,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,73
|Açılış
|: 980,95
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,23
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:13
|YUNSA
|31,24
|26.077.833
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.029.369
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.952.881
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.824.420
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.627.684
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|173.929.502
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|18.746.938
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,66
|10.336.366
|% -5,00
|
|THYAO
|49,92
|1.889.858.498
|% 1,34
|
|SASA
|38,18
|758.241.557
|% 1,22
|
|PETKM
|10,38
|672.889.172
|% 2,87
|
|KRDMD
|15,09
|557.851.641
|% -0,07
|
|HEKTS
|34,24
|540.245.294
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,85
|290.568.671
|% 1,42
|
|SKBNK
|1,26
|128.658.145
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,80
|422.997.686
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,88
|267.911.910
|% 0,16
|
|TSKB
|2,28
|154.500.440
|% -0,87
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4592
|16,4713
|% 0,48
|
|Euro
|17,6584
|17,6989
|% 1,16
|
|Sterlin
|20,5834
|20,6867
|% 0,88
|
|Frank
|17,0720
|17,1748
|% 0,72
|
|Riyal
|4,3772
|4,3992
|% 0,45
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|6,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|28,00
|
|Tam
|6.489
|6.652
|32,00
|
|Yarım
|3.136
|3.218
|15,47
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,30
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:28ULUUN
Yüzde 8.37 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 535, 871 adet işlem
-
12:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TCELL, VESTL
-
12:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, HEKTS, KOZAA
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 6 artarak (% 0.29 ) 2, 316
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, EPLAS, DOKTA, MZHLD, HEDEF, YUNSA