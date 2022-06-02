***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:39
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest özel fon statüsündedir. Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034164
BIST
12:112.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,25
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:1116,4759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0837
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4759
En Düşük
16,3796
12:1117,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2139
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7099
En Düşük
17,4621
12:11980,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,63
|Açılış
|: 980,70
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,03
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YUNSA
|31,24
|25.961.964
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|63.394.997
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.902.334
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.812.876
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.512.072
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,01
|172.521.279
|% -7,33
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|AVGYO
|2,65
|10.172.611
|% -5,36
|
|DAGHL
|25,00
|1.899.485
|% -3,99
|
|THYAO
|49,86
|1.864.069.033
|% 1,22
|
|SASA
|38,08
|746.227.914
|% 0,95
|
|PETKM
|10,35
|633.637.314
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,06
|530.803.117
|% -0,26
|
|HEKTS
|34,16
|522.202.307
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,27
|123.759.636
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,85
|276.994.126
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,79
|411.852.853
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,88
|260.034.226
|% 0,16
|
|TSKB
|2,26
|150.503.754
|% -1,74
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4626
|16,4702
|% 0,48
|
|Euro
|17,6711
|17,7040
|% 1,19
|
|Sterlin
|20,5799
|20,6831
|% 0,86
|
|Frank
|17,0659
|17,1687
|% 0,68
|
|Riyal
|4,3768
|4,3988
|% 0,44
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|6,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,13
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|28,00
|
|Tam
|6.489
|6.652
|32,00
|
|Yarım
|3.136
|3.218
|15,47
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,30
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24HLGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901, 008 adet işlem
-
12:23BRISA
Yüzde 4.94 oranında artışla 37.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 136 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.24 ) 2, 862
-
12:22XU100
Endeks 2, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 14, 079.00 milyon TL de
-
12:22POLHO
Yüzde 4.10 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 467, 733 adet işlem