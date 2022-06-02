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***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.06.2022 11:39
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, katılma payları nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. Fon temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için, eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034165


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EPLAS 19,06 32.637.840 % 9,98  
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Altın Ons 1.854 1.854 7,55  
Altın Gr. 982 982 8,47  
Cumhuriyet 6.526 6.625 36,00  
Tam 6.495 6.659 38,50  
Yarım 3.139 3.221 18,62  
Çeyrek 1.575 1.611 9,31  
Gümüş.Ons 22,03 22,06 0,21  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 0,15  
B. Petrol 113 113 -2,95  
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