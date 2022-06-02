***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2022 11:39
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, Yatırım stratejisi olarak Tebliğde belirtilen Serbest Fon türündendir. Fon?un yatırım stratejisi sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amacıyla, ağırlıklı olarak, genel ekonominin üzerinde büyüme potansiyeline sahip olan ve aynı zamanda temel analiz yöntemlerine göre ucuz olan ya da olacağı düşünülen yurtiçi ve yurtdışı ortaklık paylarına yatırım yapmaktır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, varlık alokasyonu bazlı tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Bu strateji çerçevesinde Fon portföyüne vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine korunma ve/veya yatırım amaçlı yatırım yapılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034167
BIST
12:522.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,04
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:5216,4706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0784
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4706
En Düşük
16,3796
12:5217,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2113
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7073
En Düşük
17,4621
12:52981,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,59
|Açılış
|: 981,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
982,09
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:50
|YUNSA
|31,24
|26.571.425
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|32.637.840
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|19.450.353
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.946.655
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|7.104.272
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|229.379.440
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|19.758.131
|% -5,13
|
|DAGHL
|24,86
|2.489.671
|% -4,53
|
|THYAO
|49,90
|1.982.418.693
|% 1,30
|
|SASA
|38,24
|825.245.860
|% 1,38
|
|SISE
|21,04
|739.475.359
|% 0,38
|
|PETKM
|10,34
|709.967.502
|% 2,48
|
|KRDMD
|15,09
|701.047.647
|% -0,07
|
|YKBNK
|4,82
|583.779.696
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,84
|297.049.171
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|130.736.881
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,87
|279.846.402
|% -0,10
|
|TSKB
|2,28
|159.833.931
|% -0,87
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4648
|16,4667
|% 0,45
|
|Euro
|17,6586
|17,6880
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,5951
|20,6983
|% 0,93
|
|Frank
|17,0810
|17,1839
|% 0,77
|
|Riyal
|4,3771
|4,3990
|% 0,45
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|7,72
|
|Altın Gr.
|981
|982
|8,36
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|36,00
|
|Tam
|6.496
|6.660
|39,61
|
|Yarım
|3.140
|3.222
|19,15
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,58
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,16
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,93
|